Григорий Серёдкин РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории России до 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, 17 марта РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. В среду, 1 апреля, сроки были продлены.

Тем не менее президент РФС Александр Дюков отметил, что все турниры планируется доиграть.

Александр Дюков, президент РФС:

— РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в разных странах отличается. Сейчас предполагается возобновить национальные турниры в июне.

Старт нового российского футбольного сезона, по словам главы РФС, будет смещён на середину августа либо середину сентября.

В первенстве России по футболу среди команд ПФЛ, третьем по рангу дивизионе профессионального футбола в России, выступает пермский ФК «Звезда». 22 марта команда Рустема Хузина вернулась с учебно-тренировочного сбора в Турции. Сейчас игроки и тренерский штаб команды находятся на обязательном двухнедельном карантине.

В турнирной таблице первенства ПФЛ группы «Урал-Поволжье» пермская команда занимает шестое место и имеет в активе 22 очка. После 17 проведённых матчей у «Звезды» шесть побед, четыре ничьи и семь поражений. А также 20 забитых и двадцать пропущенных мячей. Отметим, что в 2020 календарном году команда пока не провела ни одного официального матча, так как возобновление сезона в ПФЛ после зимнего перерыва планировалось на апрель.

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