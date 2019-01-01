В аэропорту Перми обследуют самолёт, подавший во время полёта сигнал тревоги Поделиться Поделиться Твитнуть

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот» SU 1392, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. Об этом сообщил пресс-секретарь пермского аэропорта Евгений Кузнецов.

По его словам, лайнер подал сигнал, находясь над Удмуртией, спустя час после вылета. На борту находились 51 пассажир и пять членов экипажа.

Самолёт совершил штатную посадку в аэропорту Перми. Пассажиров доставляют в аэровокзал. Борт обследуется оперативными службами.

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