Роман Попов вновь возглавил радиостанцию «Эхо Москвы в Перми» Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным телеграм-канала «НеПолитов», Роман Попов представлен коллективу радиостанции «Эхо Москвы в Перми» в качестве главного редактора. Сам Роман Попов эту информацию «Новому компаньону» подтвердил, отметив, чтоб будет совмещать должность на радио с нынешней работой.

«Я помогу коллегам наладить работу радиостанции. При этом я был и остаюсь начальником пресс-службы филиала «ПМУ» АО ОХК «УРАЛХИМ"», — отметил Роман Попов.

Напомним, ранее Роман Попов уже был главным редактором этой радиостанции. В начале 2019 года он покинул её и перешел на «УРАЛХИМ». Радиостанцией руководил Фёдор Цехмистренко.

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