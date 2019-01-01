Григорий Серёдкин Уровень воды в реках юга и запада Прикамья за сутки поднялся на 30 см Поделиться Поделиться Твитнуть

В реках южной и западной части Прикамья наблюдается резкое половодье. Так, по данным гидропостов, уровень воды в правых притоках Камы — реках Обва и Иньва за последние сутки повысился на 30 см. Об этом сообщает ВЕТТА.

Причина подъёма уровня воды — аномально тёплая погода. Обычно половодье в Прикамье начинается в 20-х числах апреля. В этом году подъём уровня воды в реках зафиксирован уже в конце марта. Последний раз снежный покров разрушался в столь ранние сроки в 2009 году, когда наблюдалась малоснежная зима, а затем — интенсивная волна тепла в конце марта — начале апреля.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток вода может подняться ещё выше. Между тем, раннее начало половодья будет способствовать снижению его пиков и интенсивности. Возрастает вероятность того, что вместо одного высокого пика будет наблюдаться несколько сравнительно низких максимумов.

Тем временем, на севере и востоке Пермского края снежный покров до последнего времени продолжал увеличиваться. Сейчас он сильно превышает уровень прошлого года. Предполагается, что интенсивное таяние снега в этих частях региона начнётся не ранее середины апреля.

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