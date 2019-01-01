В Пермском крае введут налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае планируется ввести инвестиционный вычет и пониженную ставку налога на прибыль, которая составит 10%. Предложенные меры коснутся приоритетных инвестиционных проектов, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Решение о налоговых льготах было принято во вторник, 31 марта, в ходе оперативного совещании по мерам поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции под руководством главы Пермского края Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы понимаем, что есть первоначальные меры поддержки, но важно подумать и о том, какие еще можем ввести, чтобы привлечь инвесторов и продолжить развитие экономики региона. Обсудим ту экономическую политику, которую будем проводить в ближайшее время. В этом году мы планируем ввести меры поддержки крупных инвестиционных проектов, реализовать некоторые из них в формате ГЧП и концессии. Это позволит нам привлечь инвесторов, а средства, заложенные в бюджете, мы сможем направить на социальную поддержку граждан.

Региональные власти приняли решение ввести следующие меры поддержки для приоритетных инвестиционных проектов: инвестиционный вычет и снижение ставки по налогу на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов с 20 до 10%.

Отметим, что инвестиционный вычет позволяет снизить налог на прибыль на инвестиции в создание или приобретение основных средств. Данное налоговое послабление будет предоставляться только новым приоритетным инвестиционным проектам, в результате которых увеличивается выпуск продукции или качественно улучшаются ее характеристики. Установлены и суммы вычетов, которые напрямую зависят от масштаба инвестпроекта.

В свою очередь снижение ставки по налогу на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов направлено на стимулирование создания на территории края производств товаров «с нуля».