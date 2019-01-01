Наталья Тимофеева журналист Власти Прикамья планируют ввести новые инвестиционные налоговые льготы Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 31 марта, на совещании по мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса министр экономического развития Максим Колесников озвучил предложения по введению инвестиционных налоговых льгот в Пермском крае.

В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края планируется ввести два вида инвестиционных налоговых льгот — инвестиционный вычет и пониженная ставка налога на прибыль. Все льготы будут применяться только в отношении приоритетных инвестиционных проектов Пермского края (ПИП), включенных с 1 января 2020 года в Реестр приоритетных проектов.

Инвестиционный вычет позволяет уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций, направленных в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Этот механизм будет действовать до конца 2027 года.

Инвестиционный вычет предоставляется только новым приоритетным инвестиционным проектам, в результате которых происходит увеличение выпуска продукции или качественное улучшение её характеристик. Снижение налога на прибыль на сумму до 50% расходов на создание и приобретение основных средств будет доступно для инвестиционных проектов стоимостью начиная от 100 млн руб. В частности, для малых инвестпроектов (сумма инвестиций от 100 млн руб. до 1,5 млрд руб.) сумма налога может быть снижена до 1% от прибыли. Для средних инвестпроектов с суммой инвестиций от 1,5 до 10 млрд руб. сумма налога может быть снижена в два раза — с 20% до 10%. И для крупных инвестпроектов (сумма инвестиций свыше 10 млрд руб.) льготироваться будет только дополнительная прибыль от реализации инвестиционного проекта.

Однако у этой налоговой льготы есть ограничения. Инвестор сможет претендовать на вычет, если доля планируемых инвестиций в средней выручке компании за три года была более 20% (химическая промышленность) или более 10% (другие виды деятельности). «Это нужно, чтобы мы понимали существенность инвестиций для каждого конкретного юрлица. Для применения инвествычета не надо создавать новое юрлицо на территории Пермского края. Поэтому рассчитываем, что этот механизм больше всего подойдёт для расширения уже действующих на территории края производств», — отметил министр экономического развития.

Второй механизм — это пониженная ставка налога на прибыль. Механизм будет действовать до конца 2028 года. Для региональных инвестиционных проектов планируется снизить ставку по налогу на прибыль с 20% до 10%. Такая мера направлена на стимулирование создания на территории Пермского края производств товаров «с нуля». Однако к получателям льготы есть ряд требований. Во-первых, ограничения по видам деятельности, которые установлены на федеральном уровне, — инвестиционный проект должен быть направлен на производство товаров. При этом в рамках инвестпроекта не должна осуществляться добыча переработка, транспортировка нефти и газа или выпуск подакцизных товаров. Во-вторых, объём инвестиций должен составлять не менее 50 млн руб. за три года либо не менее 500 млн руб. за пять лет.

В-третьих, компания не должна входить в консолидированную группу налогоплательщиков, использовать специальные налоговые режимы, являться резидентом ТОСЭР. Кроме того, компания должна быть зарегистрирована на территории Пермского края и не иметь обособленных подразделений в других регионах получать 90% выручки от выпуска продукции в рамках данного инвестпроекта. То есть, фактически требуется создание отдельного юрлица.

И четвёртое требование — проект должен быть включён в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Пермского края.

Глава региона Дмитрий Махонин добавил, что нормативно-правовой акт по введению инвестиционных налоговых льгот планируется принять в течение года.