Полётная программа из Перми в Москву и Уфу сокращена Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с эпидемиологической ситуацией из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр» временно отменили некоторые рейсы из Перми, сообщает «Рифей-Пермь».

Так, «Аэрофлот» временно приостановил полёты из Перми в Москву (аэропорт Шереметьево). Авиарейсы из Шереметьево в Пермь и обратно СУ 1200/1201 и СУ 1768/1769 отменены со 2 по 3 апреля, рейс СУ 1204/1205 — с 31 марта по 5 апреля, а рейсы СУ 1218 — со 2 по 6 апреля 2020 года.

Авиакомпания «ЮТэйр» также временно прекратит выполнять рейсы из Перми в Уфу и обратно ЮТ 110/109 со 2 по 3 апреля 2020 года.



