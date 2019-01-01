Наталья Тимофеева журналист В Прикамье может появиться производство овсяного молока Поделиться Поделиться Твитнуть

На совещании 31 марта по мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что краевые власти начали переговоры с инвесторами относительно производства овсяного молока.

«Уверенность, что мы реализуем этот проект, составляет 70%. Мы понимаем, что реализация этого проекта была бы возможна уже в этом году, если бы не было ограничений, связанных с перемещением товара. Поэтому проект будет реализован хотя бы в первом квартале следующего года», — отметил Дмитрий Махонин.

По словам врио губернатора, этот проект больше всего повлияет на сельское хозяйство. Если сельхозпроизводители будут знать, куда сбывать свою продукцию, они будут увеличивать посевные площади. Чтобы снабдить производство, нужно засеять овсом 85 тыс. га.

«Кроме того, этот проект позволит развивать не только зерновые культуры, но и картофель с точки зрения изготовления крахмалов, сухих смесей, детского питания. Это будет знаковый проект не только для Пермского края, но и России», — добавил глава региона.