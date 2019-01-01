Наталья Тимофееважурналист
В Прикамье появится Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства
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Сегодня, 31 марта, на совещании по мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса министр экономического развития Пермского края Максим Колесников сообщил, что глава региона Дмитрий Махонин принял решение о создании отдельного органа исполнительной власти в виде Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).
Максим Колесников отметил, что такое решение принято, так как поддержка МСП сейчас как никогда важна.
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