Наталья Тимофеева журналист В Прикамье появится Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 марта, на совещании по мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса министр экономического развития Пермского края Максим Колесников сообщил, что глава региона Дмитрий Махонин принял решение о создании отдельного органа исполнительной власти в виде Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Максим Колесников отметил, что такое решение принято, так как поддержка МСП сейчас как никогда важна.