Наталья Тимофеева журналист Строительство пермского аквапарка поделят на очереди Власти Пермского края решили пересмотреть площадь сооружения и дать инвесторам ряд льгот Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 марта, на совещании по мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти пересматривают свою позицию и готовы работать с частными инвесторами.

«Идеология такова — мы должны привлечь денежные средства и максимально снизить нагрузку на бюджет. Это позволит вкладывать освободившиеся средства в поддержку малого и среднего бизнеса, не снижая наши социальные обязательства перед населением. Это означает, что мы будем рассматривать проекты исходя из экономической целесообразности и окупаемости. Мы хотим, чтобы у нас стройки были реализованы, потому что шансов, что они будут реализованы за счёт частных инвестиций, значительно больше, чем без», — отметил Дмитрий Махонин.

Список проектов, на которые можно привлечь инвестора, будет пересматриваться и расширяться с учётом пожеланий инвесторов.

«Например, мы начали обсуждение с некоторыми частными инвесторами для строительства аквапарка. Обсуждение привело к тому, что мы решили рассмотреть вопрос о том, чтобы разделить проект на очереди строительства. То есть, не сразу строить аквапарк площадью крытой водной зоны 12 тыс. кв. м, как было заявлено, а сделать для начала 7,5 тыс. кв м. с возможностью расширить аквапарк во время строительства второй очереди, если это будет экономически оправдано», — сообщил врио губернатора.

Министр экономического развития Максим Колесников также сообщил, что краевые власти думают над тем, чтобы разработать карту инвестора, которая будет предоставлять держателям этих карт определённый пакет льгот и услуг. Эти карты планируется выдавать тем, кто инвестирует в проекты, которые обладают статусом приоритетного. "В нашем понимании, это поможет сделать инвестиционную деятельность инвесторам проще и прозрачнее», — отметил министр и добавил, что эту идею еще нужно обсудить.

Напомним, что ранее краевые власти планировали построить аквапарк за свой счёт. В феврале на рабочем совещании в Законодательном собрании представители правительства сообщили, что для строительства комплекса требуется 5,7 млрд руб. Срок окупаемости объекта составит более 25 лет. Депутаты заксобрания спросили, почему краевые власти так и не нашли инвестора и решили строить такой огромный и дорогой объект за краевой счёт. Министр экономического развития Максим Колесников ответил, что инвестор не нашёлся из-за очень большого срока окупаемости объекта. В связи с этим несколько депутатов посоветовали краевым властям либо разделить проект на очереди и искать инвестора только на одну из очередей строительства, либо отдать инвестору часть акций ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»», либо просто сделать проектную документацию и ждать, что он заинтересует инвестора. В итоге министр строительства Николай Гончаров обещал «над этим подумать».

В конце марта ООО «СК «Олимпия-Пермь» и ООО «Гипрогор проект» заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей в Перми. В техническом задании к аукциону говорилось, что общая площадь комплекса составит около 50 тыс. кв. м., из которых крытая водная зона займёт 12 тыс. кв. м. Завершить разработку проектно-сметной документации и направить её в органы государственной экспертизы планируется осенью 2020 года.