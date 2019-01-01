Наталья Тимофеева журналист Дмитрий Махонин потребовал заменить в Коми-Пермяцком округе поставщика школьного питания из-за сухих пайков с конфетами Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 марта, на Совете глав муниципалитетов министр образования края Раиса Кассина сообщила, что в Прикамье детям, которые получают бесплатное питание в школах, начали выдавать продуктовые наборы.

По словам Раисы Кассиной, в пайки должны входить продукты, которые могут обеспечить полноценное питание детей. Но это соблюдается не везде. Хуже всего ситуация в Коми-Пермяцком автономном округе, где питание предоставляет один индивидуальный предприниматель. В связи с этим питание детей состоит из конфет, фруктов, сока и хлеба. Кроме того, Раиса Кассина пожаловалась, что минобр не может получить от этого предпринимателя информации о стоимости предоставленных детям продуктов.

После этого врио губернатора Дмитрий Махонин попросил правительство проработать возможность замены в Коми-округе поставщика школьного питания.

«Если мы сегодня можем раздать в Коми-округе продукты питания, то можем это сделать без этого предпринимателя. Если на это необходимы средства, скажите, я эти средства найду и выделю. А с этим ИП я прошу разобраться и подключить к этому полицию. Это оставление детей в опасности и состав преступления. По-другому я это не назову, как бы громко это не звучало», — заявил глава региона.

Напомним, что с 30 марта по 12 апреля детям, которые получают бесплатное питание в школах, будут выдавать продуктовые наборы. Перечень продуктов согласован с Роспотребнадзором. На его основе школа сформирует свои пакеты с учётом особенностей местного рынка и мнения родителей.