В Пермском крае со 2 апреля вводится режим самоизоляции Гражданам разрешено посещать ближайший магазин, аптеку, а также выгуливать собак Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ввёл в регионе режим самоизоляции граждан. Это означает, что население всех возрастов обязано находиться дома. Указ вступает в силу со 2 апреля. Сутки гражданам даются на покупку необходимых товаров и выбор места самоизоляции.

Меры вводятся из-за эпидемии в России коронавируса. В Пермском крае 13 заражённых.

Во время режима самоизоляции граждане должны находиться дома. Выходить можно только в ближайший магазин за продуктами, для получения экстренной медицинской помощи, для выгула собаки не далее чем в 100 м от дома, а также для избавления от мусора.

Те же, кто продолжает работу, должны получить специальное разрешение для перемещения по городу. Вне квартиры нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. Вне дома нужно использовать маску и перчатки.

Улицы будут патрулировать волонтёры, полиция, Росгвардия и казачьи отряды.

Кроме того, ранее Дмитрий Махонин постановил запретить в регионе массовые мероприятия и работу мест скопления людей до 1 июня. Теперь же эта мера действует «до особого распоряжения». Также до особого распоряжение продлевается запрет на работу театров, кино, фитнеса, ресторанов и кафе, салонов красоты.

Временное ограничение продажи алкоголя также сохраняется до особого распоряжения. Он будет продаваться с 11:00 до 20:00.