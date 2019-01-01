Дом.ru организовал пермским театрам онлайн-гастроли по России Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские театры и концертные площадки отправились на онлайн-гастроли по России. Каждый вечер до 15 апреля в эфире телеканала «Театры Онлайн» на платформе «Дом.ru Movix» будут транслироваться постановки, концерты, выступления театров, интервью с авторами и актерами, бекстейджи. Проект реализован при поддержке министерства культуры Пермского края, чтобы предложить жителям России качественный досуг, для которого не нужно покидать дом.

31 марта зрителей ждёт виртуальная экскурсия (0+) по пермскому театру оперы и балета. Начало в 17:00 по московскому времени. Продолжительность экскурсии — 45 мин.

С 1 по 4 апреля театр покажет балеты «Баядерка» (12+), «Щелкунчик» (12+), оперу «Евгений Онегин» (12+) и спектакль-концерт для детей «Сады Осьминога» (6+) соответственно. Начало трансляций ежедневно в 17:00 по московскому времени.

На следующей неделе зрителей ждёт премьера Пермского академического Театра-Театра — спектакль «Дом Бернарды Альбы» (16+) по пьесе Федерико Гарсиа Лорки. В центре сюжета судьбы пяти молодых девушек, которые заперты в доме своей матери. Та, похоронив мужа, объявила восьмилетний траур: теперь в её дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Обречённые провести свою молодость взаперти, сестры ищут выход. Что окажется важнее — общественная мораль или зов сердца — смотрите в эфире канала «Театры Онлайн».

Канал доступен в мобильном приложении «Дом.ru Movix» и на сайте Movix.ru, пользователи одноименных цифровых приставок могут смотреть постановки на экранах ТВ. Владельцам Smart TV LG и Samsung, выпущенным после 2013 года, достаточно скачать приложение компании, чтобы присоединиться к трансляциям.