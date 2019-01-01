Мария Сыропятова ФНС разрешила предоставить бухгалтерскую отчётность до 6 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Последний срок предоставления финансовой отчётности за 2019 год в налоговый орган в этом году перенесли на 6 апреля 2020 года. Совместное разъяснение об этом выпустил федеральные минфин и налоговая служба.

Основание для изменения — объявление нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, что согласно федеральному закону «О бухгалтерском учёте» предприятия и организации предоставляют финотчетность в течении трёх месяцев после окончания отчётного периода. Иными словами, прежний крайний срок сдачи был 31 марта 2020 года.