Прикамье получит из федерального бюджета 926 млн руб. на борьбу с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансовой поддержке регионов для борьбы с коронавирусом. Всего будет распределено свыше 33 млрд руб. Деньги будут направляться на закупку карет скорой помощи и организацию койко-мест для больных.

Пермский край получит 926 млн руб.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Пермском крае 13 заражённых коронавирусом.