В Пермском крае приостановят работу межрегиональных перевозок из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках мер безопасности против эпидемии коронавируса с 31 марта 2020 года до особого распоряжения будет полностью приостановлено обслуживание межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, проходящих по территории Пермского края.

Кроме того, до 80% будет сокращено количество отправлений по межмуниципальным маршрутам Пермского края (но не менее 1 оборотного рейса в сутки).

Расписание по маршрутам регулярных перевозок необходимо уточнить на сайте автовокзалов Пермского края или по телефону справочной службы: 8 (342) 236-44-34.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Пермском крае 13 заражённых коронавирусом.