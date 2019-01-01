Евгения Пастухова выпускающий редактор В «Теплоэнерго» официально сменилось руководство Поделиться Поделиться Твитнуть

С 31 марта учредитель ООО ТД «Экобэст» Тимур Филимонов приступил к руководству ПК ГУП «Теплонерго» (региональный оператор в области обращения с ТКО). Приказом учредителя ГУП, министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, он назначен и.о. директора компании.

Напомним, предыдущий руководитель «Теплоэнерго» (регоператор в области обращения с ТКО) Алик Башаев конце февраля оставил должность по собственному желанию. Компанию в должности и. о. возглавлял Андрей Красников. С 26 марта Тимур Филимонов работал в ГУП в качестве заместителя.