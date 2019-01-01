Активисты волонтёрского центра «Единой России» продолжают доставлять пожилым людям продукты, воду и лекарства Поделиться Поделиться Твитнуть

Волонтёрский центр, созданный на площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса продолжает свою работу. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Специалисты call-центра принимают заявки от людей старшего поколения, которые по рекомендации врачей соблюдают меры предосторожности и находятся в изоляции. Информацию специалисты передают в волонтёрские организации, которые оперативно их отрабатывают

30 марта волонтёры «Молодой Гвардии ЕР» выехали по семи заявкам в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение». Так, нескольким пожилым людям были закуплены продуктовые наборы на неделю. Пакеты, как и плата за продукты, передаются бесконтактным способом. Одна заявительница попросила набрать питьевой воды в её бутыли. Нескольким обратившимся необходимо было приобрести лекарства. По просьбе пожилых людей волонтёры выносили мусор, оставленный за дверью.

Когда «молодогвардейцы» встречают на улице людей старшего поколения без масок, они разъясняют им необходимые меры предосторожности и оставляют телефон call-центра региональной общественной приёмной.

Уже стала поступать и обратная связь от тех, кто получил помощь после обращения на горячую линию. Нина Ивановна Харитонова по телефону поблагодарила волонтёров и сотрудников приёмной за помощь. Надежда Павловна Пермякова и Роза Шамиловна Машковская передали благодарность волонтёру Светлане Стариковой и отметили: «С такой молодёжью Пермский край не пропадёт!»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев отмечает, что Президент России озвучил беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. «На мой взгляд, в том, что Россия проходит эпидемию без серьёзных эксцессов, есть большая доля работы волонтёрского движения. Ребята — молодцы. Искренне, от души помогают людям», — подчёркивает Григорьев.

На сегодняшний день в call-центр поступило 121 обращение, из них 72 было закрыто консультацией по телефону. 48 представителей старшего поколения обратились за реальной помощью. Работая в тесном контакте с министерством социального развития региона и департаментом социальной политики администрации города Перми, 13 обращений сотррудники call-центра передали ведомствам, поскольку заявителям требовалась помощь социальных участковых. С остальными по телефону связались волонтёры, в результате выяснилось, что 31 пожилой человек подтвердил необходимость доставки продуктов и лекарств. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» составили подробные списки требуемого, договорились о дате доставки и форме оплаты товаров первой необходимости.

Напомним, жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра региональной общественной приёмной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Информация будет проанализирована в волонтёрском (координационном) центре и, в зависимости от потребностей заявителя, направлена либо в территориальные управления министерства социального развития Пермского края, либо волонтёрским организациям.