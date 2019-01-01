Краевой бюджет выделил на реконструкцию водоснабжения Краснокамска более 60 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ и благоустройства активизировать работу по улучшению ситуации в Краснокамске по снабжению питьевой водой. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

На реконструкцию водоснабжения Краснокамска из краевого бюджета дополнительно выделено 60,6 млн руб. Эти средства будут направлены на реконструкцию распределительных сетей водоснабжения в городе (около 9 км).

Суммарно за 2019—2021 годы Краснокамск на развитие водоснабжения и водоотведения получит из краевого бюджета около 140 млн руб. Также более 100 млн на «перекладку труб» заложено в инвестиционной программе МУП «Водоканал». На эти средства в городе будут реконструированы свыше 30 км распределительных сетей.

Работы позволят подготовить городские сети Краснокамска к приёму качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). Вода с ЧОСа будет поступать в Краснокамск по новому водоводу.