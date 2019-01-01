В Пермском крае принят закон о поддержке бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на внеочередном заседании приняли сразу в двух чтениях законопроект о первоочередных мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Край стал одним из первых регионов в России, в котором поддержка предпринимателям закреплена на законодательном уровне, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, благодаря своевременно принятому законодательному акту в Пермском крае раньше начнёт действовать поддержка бизнеса.

Комплекс мер, лёгших в основу нового закона, был выработан краевым правительством после консультаций с представителями деловых кругов Прикамья. В ходе консультаций определены те сферы, которые оказались более уязвимы в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Среди них — сферы общественного питания, туризма, розничной торговли, образования и здравоохранения, некоторые другие.

Согласно принятому закону, предложено временно снизить арендную плату. Вводится льгота, предусматривающая снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на размер снижения арендной платы для их арендаторов.

Введены льготы по налогообложению (налог на имущество, транспортный и земельный налоги), снижена стоимость патентов.

Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из консолидированного (регионального и местных) бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд руб. Меры будут действовать в течение 2020 года.