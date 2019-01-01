Краснокамск получит ещё 60 млн руб. на реконструкцию сетей водоснабжения Город перейдёт на приём питьевой воды от Чусовских очистных сооружений Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ и благоустройства ускорить процесс перевода жителей Краснокамска на современную систему снабжения питьевой водой. Для этих целей из краевого бюджета дополнительно выделено 60,6 млн руб., которые направят на реконструкцию 9 км распределительных сетей водоснабжения.

Таким образом, в течение 2019-—021 годов Краснокамск получит из краевого бюджета в общей сложности около 140 млн руб.. Ещё более 100 млн на перекладку труб учтено в инвестиционной программе МУП «Водоканал». На эти средства в городе будут реконструированы свыше 30 км распределительных сетей.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Жители Краснокамска уже давно испытывают проблемы с качеством питьевой воды. Мы задействуем средства из бюджетов всех уровней, включая деньги национального проекта, чтобы системно решить застарелую проблему. Весь комплекс работ позволит обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений. Сейчас Краснокамск вынужденно получает воду от водозабора ЦБК «Кама». Её качество оставляет желать лучшего.

Работы позволят подготовить городские сети Краснокамска к приёму качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). Вода с ЧОСа будет поступать в Краснокамск по новому водоводу. Сейчас ведётся его строительство по ул. Сысольской и Кировоградской в Перми. Длина водовода составляет 4 км. Средства на строительство Пермский край получил в рамках национального проекта «Чистая вода», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — всего около 190 млн руб. Работы по строительству объекта будут завершены уже в 2020 году.

Переход на водоснабжение от Чусовских очистных сооружений не должен привести к росту тарифа для жителей. Соответствующее поручение дано министерству тарифного регулирования и энергетики Прикамья. Кроме того, глава Пермского края поручил министру ЖКХ региона Андрею Кокореву проработать вопрос перевода части потребителей Краснокамска на водоснабжение от ЧОСа уже сейчас. Возможности существующей системы водоснабжения это позволяют.