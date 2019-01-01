Краевой росреестр отложил все проверки соблюдения земельного законодательства до мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Росреестра по Пермскому краю не будет назначать плановые проверки соблюдения земельного законодателсьтва физлицами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Мера действует до 1 мая и вызвана введением в регионе мер по противодействию распространения коронавируса.

Внеплановые проверки возможны только в исключительных случаях: это угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю:

— Земельные инспекторы Росреестра до 1 мая 2020 года не будут выезжать на плановые административные обследования. Плановые проверки собственников земельных участков также временно приостановлены. Кроме того, на три месяца продлеваются сроки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных земельных нарушений. Все запланированные ранее проверки будут проведены после снятия вынужденных ограничений.

После 1 мая краевое ведомство запланировало более 300 проверок.