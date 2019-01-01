Дмитрий Енцов журналист Реклама новой маршрутной сети на билбордах Перми обойдётся в 784 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское управление транспорта» объявило аукцион на изготовление и размещение наглядных материалов о новой маршрутной сети на семи билбордах площадью 3 х 6 м.

При этом каждый билборд должен располагаться в разных районах города, то есть по билборду на район.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 784 тыс. руб. Аукцион состоится 9 апреля.

Напомним, параллельно объявлен аукцион на изготовление и размещение листовок о маршрутной сети Перми.

По условиям контракта победитель должен изготовить и разместить в 2 тыс. лифтов пермских многоквартирных домов «информационные материалы, которые будут использоваться для оповещения населения города Перми об изменениях, внесённых в маршрутную сеть».

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 600 тыс. руб. Аукцион также запланирован на 9 апреля.