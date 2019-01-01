Дмитрий Енцов журналист В Перми для жителей закрывается часть эспланады Поделиться Поделиться Твитнуть

С 31 марта для посещения закрывается 68-й квартал — участок эспланады от ул. Попова до здания Законодательного собрания. Это связано с введением в городе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в минувшую пятницу принято решение полностью закрыть для посещения парк им. Горького, также не работают аттракционы в других парках. Набережная закрыта для посещения, за исключением периода с 6 утра до 12 часов дня.