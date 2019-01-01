Дмитрий Енцов журналист 61% жителей ПФО пока никак не поменяли образ жизни из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Большинство жителей (61%) Приволжского федерального округа (ПФО) пока никак не поменяли свой образ жизни из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщают специалисты «Авито. Работа», основываясь на собственном исследовании.

При этом 14% отмечают, что стали чаще пользоваться онлайн-сервисами, 13% не пользовались ими и не планируют это делать. 10% отметили, что и раньше пользовались онлайн-услугами.

Среди тех, кто пользуются онлайн-сервисами, наибольшую долю занимают просмотр видео в онлайн-кинотеатрах (62%), заказ такси (57%) и сервисы для онлайн-обучения (45%).

При этом 52% клиентов пока не ощущают проблем с использованием онлайн-сервисов, 20% отмечают ограничение в ассортименте продуктов, которые можно заказать дистанционно.