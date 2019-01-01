Евгения Пастухова выпускающий редактор Главой Большой Сосновы стал Владимир Тресков Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня заседании Земского собрания Большесосновского района депутаты выбрали главой территории врио главы района Владимира Трескова. Из 12 присутствовавших депутатов за него проголосовали 11, один — воздержался.

Всего в конкурсе участвовали четыре человека. Кроме Трескова в числе претендентов были депутат Земского собрания Андрей Бушуев, и. о. замглавы администрации Большесосновского района, начальник финансового управления Татьяна Ефимова и бывший заместитель командира полка ДПС ГИБДД УВД Перми Олег Воеводин. Во второй тур вышла также Татьяна Ефимова.

Напомним, предыдущий глава территории Вячеслав Бурков ушёл в отставку после затянувшегося конфликта с депутатами.