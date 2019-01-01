В Прикамье представлена подборка образовательных ресурсов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае создали подборку образовательных ресурсов. Онлайн-возможности позволяют организовать полноценное обучение на дому, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

На сайте дистанционного обучения собрана информация об образовательных онлайн-платформах. Их возможности могут использовать родители, дети и учителя в период дистанционного обучения. Есть предложения для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных досуговых занятий: «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа», UCHI.ru и другие. Раздел будет постоянно дополняться и дорабатываться, подчёркивают в краевом минобре.

Кроме того, 25 прикамских школ, которые уже с 1 сентября 2019 года тестируют систему «ЭПОС. Школа», имеют возможность удалённо давать задание школьникам, прикреплять дополнительные файлы во время дистанционного обучения. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования.

По словам министра образования и науки Пермского края Раиса Кассиной, тем не менее, родители не должны вынужденно приобретать компьютеры.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Гарантировать создание условий для обучения ребёнка — это значит сделать всё возможное, чтобы школьник обучался в дистанционном формате, помочь ему. Все понимают, что у всех разные возможности, поэтому никто намеренно не требует оборудовать места для выполнения заданий компьютером и другой техникой. Школа может организовать обучение без его использования.

Все возникающие вопросы можно задать в министерстве образования и науки Пермского края по телефону 8 (342) 217-79-31.