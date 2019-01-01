Как купить квартиру в ЖК «Маяк» быстро и выгодно? Поделиться Поделиться Твитнуть

Решить квартирный вопрос или инвестировать в недвижимость? Как показали прошлые экономические кризисы, рынок недвижимости дольше остальных реагирует на глобальные изменения. Сейчас, по мнению многих экспертов, недвижимость — это надёжный и грамотный способ вложения и сохранения денег. Это может быть дом на этапе котлована, как ЖК «Салют»[i], когда стоимость 1 кв. м очень выгодная, готовое жильё, такое как ЖК «Атмосфера»[ii], или дом в высокой стадии готовности — ЖК «Маяк»[iii].

На сегодняшний день готовность ЖК «Маяк» составляет 96%. Ведётся подготовка к сдаче дома итоговой комиссии Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. Успешно прошла проверку система пожарной сигнализации и вентиляции. Заканчиваются работы по покраске фасада. Ведётся уборка квартир и мест общего пользования. Дом готовится встречать будущих жильцов! Самое время покупать квартиру в ЖК «Маяк», осталось всего 11 квартир, сдача дома уже скоро!

В компании PAN City Group[iv] принимают все необходимые меры, чтобы максимально обезопасить как своих сотрудников, так и покупателей. В офисах и на всех стройплощадках ведётся постоянный контроль самочувствия работников.

С учётом сложившихся условий застройщик организовал для своих клиентов возможность выбора и покупки квартиры в дистанционном режиме: от выбора на сайте девелопера или в мобильном приложении объекта недвижимости и его бронирования до оплаты и регистрации сделки.

Теперь купить понравившуюся вам квартиру по выгодной цене можно в выходные и нерабочие дни! Девелопер PAN City Group рассказывает, как:

1. Выбрать и забронировать квартиру на сайте компании PAN City Group или через Приложение PAN в App Store и Play Market;

2. Связаться с менеджером отдела продаж по телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации и последовательности дальнейших действий;

3. В случае покупки квартиры в ипотеку менеджер отдела продаж окажет содействие в получении одобрения в банках-партнёрах;

4. Далее останется согласовать договор на покупку квартиры. Благодаря электронной подписи, договор купли-продажи можно теперь подписать прямо из дома;

5. После совершения регистрационных действий вы сможете произвести оплату в установленный договором срок.





[i] ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

[ii] ЖК «Атмосфера» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект».

[iii] Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004). Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.

[iv] PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

По сообщению пресс-службы компании