Пермские ЗАГСы ограничили число гостей на регистрациях брака Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет ЗАГС Пермского края в связи с эпидемией коронавируса в России ввёл ограничения для получателей услуг ведомства.

Так, в ЗАГС ограничен личный приём граждан и доступ в помещения комитета на ул. Советской, 53 в Перми. Исключение составляет апостилирование документов и выдача справок.

Органы ЗАГС Пермского края работают в штатном режиме. Гражданам рекомендуют отказаться от личного посещения и подавать заявления онлайн.

Парам, запланировавшим регистрацию брака, рекомендуют перенести событие. Отказавшимся отложить свадьбу необходимо ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.

Все массовые мероприятия (чествования юбиляров, торжественная регистрация новорождённых и т. д.) отменяются на весь период карантинных мер.