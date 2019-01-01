В Пермском крае ограничат продажу алкоголя на время карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти приняли решение об ограничении продажи алкоголя в связи с эпидемией коронавируса. Оно вступит в силу 30 марта и будет действовать до 5 апреля. В этот период алкоголь будет продаваться с 11:00 до 20:00.

Источник в правительстве подтвердил информацию о введении ограничений. Торговые сети уже получили уведомление. Соответствующее объявление размещено на магазинах сети «Магнит».

В Пермском крае насчитывается 11 заражённых коронавирусом.

Напомним, вне ограничений алкоголь реализуется с 08:00 до 23:00.