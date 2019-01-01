Союз журналистов Пермского края предложил ввести налоговые льготы для СМИ на фоне коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая организация союза журналистов России предложила краевому правительству в связи с эпидемией коронавируса ввести налоговые льготы для СМИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье» со ссылкой на обращение к министру экономического развития Пермского края.

В Союзе утверждают, выручка СМИ снизится в связи с сокращением доходов потенциальных рекламодателей.

В связи с этим союз журналистов просит включить в перечень отраслей, подверженных экономическим рискам и получающих поддержку от правительства Пермского края, деятельность в области телевизионного и радиовещания, а также выпуск газет. Для данных видов деятельности предлагается установить пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения по доходам (1%) и системе «доходы минус расходы» (5%). Кроме того общественная организация просит предоставить СМИ рассрочку по уплате страховых взносов.