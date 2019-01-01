В Пермском крае приостановили работу баров, салонов красоты и магазинов с товарами не первой необходимости Поделиться Поделиться Твитнуть

В соответствии с поручением председателя правительства РФ в Пермском крае приняты дополнительные мероприятия в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

С 28 марта по 5 апреля 2020 года вводится временная приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составит обслуживание на вынос без посещения помещений, а также доставка.

Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.

Приостанавливается работа бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях МФЦ.

Временно приостанавливается с 28 марта по 1 июня: бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Прикамья.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях должны быть обеспечены условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, а также организовано их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

Всем гражданам рекомендовано ограничить поездки за пределы населённого пункта проживания, в том числе в целях туризма и отдыха.