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Музыка нас связала
Какие концерты можно посмотреть онлайн в каникулы
Музыканты по всему миру выходят в онлайн. Концерт группы «Би-2» 22 марта, которым она заменила свой гастрольный тур, собрал 2,5 млн просмотров.
«Новое Радио» и «ВКонтакте» запустили двухнедельный проект (стартовал 20 марта) «Музыка на дом. Концерты с доставкой». Уже выступили группы PIZZA, Filatov & Karas feat. Лигалайз feat. группа Burito, 5sta Family, Zivert, «Братья Грим», IOWA. Концерты доступны в записи.
Сегодня, 27 марта, вечером в онлайн-трансляции можно увидеть выступление Ёлки и Burito.
«Одноклассники» с 20 марта и до конца апреля покажут серию концертов «Музыка в OK Live». Аналогичный проект под названием «Шоу On!» запускает Okko.
«Новый компаньон» собрал для вас информацию о предстоящих онлайн-концертах. Время начала всех концертов — пермское.
27 марта — Ёлка и Burito в 20:00
27 марта — Гарик Сукачёв в 21:00
27 марта — Полина Гагарина в 22:30 в ВКонтакте и Одноклассниках
27 марта — Димаш Кудайберген в 20:00
27 марта — Даниил Крамер в 21:00
28 марта — группа «Scooter» в 00:55
28 марта — Валерия в 19:00
29 марта — Zivert в 20:00 (бесплатно для зарегистрированных пользователей онлайн-платформы PREMIER)
29 марта — «Чайф" в 20:00
30 марта и далее каждый понедельник — Группа «Metallica» в 05:00. Концерты будут доступны в записи.
4 апреля — «Тараканы!» в 16:04.