Для борьбы с коронавирусом в Перми закрыли доступ на набережную Камы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми вводятся ограничения по посещению набережной Камы и городских парков. Среди них — парк «Счастье есть» в Кировском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном районе, парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе и сад им. Свердлова в Мотовилихе.

В связи с введением в городе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 28 марта пермяков просят отказаться от посещения набережной. Проход на набережную будет закрыт со всех сторон. Для пробежки променадную часть набережной Камы будут открывать ежедневно с 06:00 до 12:00.

В парках приостановлена работа аттракционов.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что набережная будет закрыта полностью, поскольку она является местом притяжения людей, и она довольно узкая. В местах входов будут стоять администраторы, которые будут говорить, что её посещение сейчас невозможно. Входы будут перетянут сигнальной лентой. В остальных парках, поскольку они являются местом транзита до дома, будут развешаны объявления об опасностях совместного пребывания.