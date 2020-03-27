Сокращено количество рейсов из Перми в Москву Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края сообщило об изменениях в расписании пермского аэропорта. Ранее он прекратил выполнение международных рейсов из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас изменения коснулись внутрироссийских рейсов. Планируется сокращение программы полётов на Москву авиакомпанией S7 Airlines: в период с 26 марта по 31 мая 2020 года будет отменено два рейса и в периоды 1-23 апреля будет отменён дневной рейс по вторникам, средам. четвергам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, по данным «РБК», полёты может приостановить авиакомпания «Победа», соединяющая Пермь и московский аэропорт Внуково.







