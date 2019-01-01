В России перенесены даты ОГЭ и ЕГЭ Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с эпидемиологической обстановкой министерство просвещения РФ приняло решение о переносе проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнётся с 8 июня, ОГЭ — с 9 июня.

Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

В регионах работают горячие линии для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процесса, федеральная горячая линия Министерства просвещения работает в круглосуточном режиме 8 (800) 200-91-85. Вся информация также доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице официального сайта министерства просвещения.