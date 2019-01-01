Дмитрий Енцов журналист Определена киносеть, чей кинотеатр откроется в ТЦ на эспланаде Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ГК «Проспект Групп»

Подписано соглашение между ГК «Проспект Групп» и сетью «Киномакс» на открытие кинотеатра в МФЦ «Эспланада», строительство которого начато на месте кондитерской фабрики.

В ГК «Проспект Групп» сообщили, что кинотеатр расположится в первой очереди центра, займёт площадь 3 650 кв. м, с восемью кинозалами с общей вместимостью 1100 мест.

Ввод первой очереди объекта в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2021 года, а всего МФЦ «Эспланада» — в 2023 году.