Евгения Пастухова выпускающий редактор Минпром Пермского края: ограничений на продажу алкоголя пока не планируется Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель министра промышленности и торговли Пермского края Владислав Тонков, краевые власти пока не обсуждают идею ограничений продажи алкоголя. Они возможны только в случае каких-то директив со стороны федеральных властей. Но такие пока не поступали.

Напомним, с такой инициативой выступил 27 марта член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он предложил ограничить разовую покупку алкоголя крепче 9 градусов на человека в размере не более 1 л. Он ссылается на рекомендации ВОЗ, которая на время пандемии коронавируса просит людей отказаться от спиртного и сигарет.

Попытка ограничений связана с эпидемией коронавируса в России. В Пермском крае диагноз подтверждён у 10 человек.