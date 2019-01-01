Дмитрий Енцовжурналист
В Перми на неделю закрывается Горьковский парк
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Пермский парк им. Горького полностью закрывается с сегодняшнего дня, 27 марта. Об этом «Новому компаньону» рассказал директор парка Рашид Габдуллин.
«Основание для закрытия — указ врио губернатора Пермского края «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае». Пока точно могу сказать, что работать он не будет до конца следующей недели, а дальше — посмотрим», —пояснил Рашид Габдуллин.
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