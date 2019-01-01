Краевые власти окажут поддержку бизнесу на 1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялось совещание в рамках совета по предпринимательству, в ходе которого обсуждались антикризисные меры поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Совещание прошло под председательством главы региона Дмитрия Махонина, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что принятые меры поддержки относятся к предпринимателям, обеспечивающим существование 70 тыс. жителей Прикамья. Эти предприятия работают в сфере общественного питания, торгуют автотранспортными средствами. Также к этой категории будут отнесены гостиницы, туристический бизнес и другие.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Сегодня мы озвучили готовность отсрочить уплату транспортного налога, налога на имущество, арендных платежей на землю и недвижимость. Кроме того, краевые власти предусматривают средства поддержки из госфондов. Патент в озвученных сферах бизнеса будет установлен символический — 1 руб. Меры поддержки будут корректироваться исходя из данных федеральной налоговой службы, так как ведомство имеет доступ к данным онлайн-касс. Мы поймём, какие сферы нуждаются в нашей поддержке, по их реальным оборотам.

Также в качестве мер поддержки региональные власти предложили освободить от имущественного налога предпринимателей, работающих в небольших помещениях. Предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате имущественного налога для владельцев торгово-офисной недвижимости, облагаемую налогом на имущество от кадастровой стоимости, а также аналогичную отсрочку на транспортный налог.

Эти и другие меры позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд руб. Предполагается, что меры будут действовать в течение 2020 года.