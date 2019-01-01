За ходом голосования по изменению Конституции в Прикамье будет следить 5 тыс. наблюдателей Поделиться Поделиться Твитнуть

На площадке Общественной палаты Пермского края прошёл круглый стол «О международном опыте поправок в Конституцию». В рамках рабочей встречи её участники обсудили особенности работы общественных наблюдателей в ходе намеченного голосования за поправки в Конституцию, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Вниманию участников мероприятия был предложен доклад «Международный опыт изменения Основного закона страны». Данный доклад был подготовлен при участии ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Участники круглого стола обсудили поправки в Конституцию РФ, вопрос повышения эффективности деятельности общественных наблюдателей, в том числе в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

В ходе общения участник круглого стола, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что он рад тому, что в Пермском крае идут общественно важные процессы по мониторингу за подготовкой к общероссийскому голосованию.

Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека:

— Ваш регион достаточно динамичный, интересный, мы говорим о том, что практически нет в мире конституций, которые бы не претерпевали изменений.

В свою очередь, в ходе обсуждения предстоящего голосования заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин отметил, что в период голосования на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» будет работать карта нарушения, отметку на которой сможет поставить любой человек. Основная задача Общественной палаты Пермского края заключается в подготовке общественных наблюдателей, подчеркнул зампред Общественной палаты Прикамья.

Озвучена информация о том, что на голосование в Пермском крае планируется подготовить и направить более 5 тыс. человек. Общественная палата планирует заключить соглашения с политическими партиями, некоммерческими организациями, провести процесс отбора и обучения наблюдателей.