Евгения Пастухова выпускающий редактор Крайизбирком внёс в Заксобрание поправку о самовыдвижении на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании избирательной комиссии Пермского края 26 марта было принято решение направить в Законодательное собрание поправки к Закону «О выборах губернатора Пермского края», которая предполагает возможность самовыдвижения на выборах губернатора Пермского края.

По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, в апреле 2019 года на научно-экспертном совете при ЦИК России было рекомендовано регионам разрешить самовыдвижение кандидатов на губернаторских выборах.

В результате практически в половине из 16 субъектов, где в прошлом году проходили выборы высших должностных лиц регионов, были внесены соответствующие изменения.

«В такой ситуации мы посчитали, что действующее законодательство Пермского края в прежних параметрах ставит потенциальных кандидатов в губернаторы нашего региона в неравное отношение с другими субъектами России и внесение нормы по самовыдвижению исправит этот момент, — заявил Вагин. — Кроме того, в Прикамье каждый шестой депутат местного уровня (около 17%) – самовыдвиженец. И учитывая, что они не посчитали для себя возможным выдвинуться от той или иной политической партии, вероятно, они также не готовы поддержать своей подписью в рамках «муниципального фильтра» кандидата с политической окраской. Так и в этом случае самовыдвижение на губернаторских выборах поможет «включить» беспартийных депутатов в процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов в губернаторы».

По итогам обсуждения избирательная комиссия Пермского края единогласно поддержала законодательную инициативу и приняла решение направить её на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.