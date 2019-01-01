Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 27 марта по 3 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пандемия коронавируса COVID-19 внесла существенные изменения в культурную повестку Перми и мира в целом. Но это не повод скучать, ведь большинство культурных учреждений нашего города временно переходят на новый формат работы — их события теперь можно увидеть онлайн.

Пермская филармония представляет проект «Культурный карантин» (6+). Ежедневно в 19:00 на сайте filarmonia.online можно увидеть трансляции концертов — как в записи, так и онлайн.

27 марта в 19:00 пройдёт трансляция концерта Николая Луганского (фортепиано, Москва) (6+) из архива Пермской филармонии (запись от 30.09.2018). Каждое выступление этого музыканта вызывает интерес и превращается в настоящий праздник для меломанов. Прозвучат произведения Клода Дебюсси, Фридерика Шопена, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова.

28 марта зрители увидят трансляцию концерта молодёжного хора Balsis и Илоны Биргеле (орган, Латвия) (6+) из архива Пермской краевой филармонии (запись от 03.10.2018). Для концертной программы в Перми гости из Латвии подготовили популярные у себя на родине песни известных латвийских композиторов, таких как Раймонд Паулс, Улдис Стабулниекс, Язепс Витолс, Люция Гарута, Эрик Эшенвальд, Раймонд Tигулс, Петерис Плакидис, Рихард Дубра. Кроме того, в этот вечер прозвучит музыка Сергея Рахманинова, Георга Фридриха Генделя и современного американского композитора Эрика Витакра.

29 марта в прямой трансляции из Органного зала филармонии пройдёт концерт Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии (6+). Программа концерта будет объявлена дополнительно.

30 марта пройдёт трансляция концерта Russian Saxophone Quartet (6+) из архива Пермской краевой филармонии (запись от 26.12.2017). На сегодняшний день Русский квартет саксофонистов — единственный в своём роде ансамбль, имеющий постоянную гастрольную практику. В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина, Карла Дженкинса, Генри Манчини, Николая Леонтовича, Владимира Косма и других композиторов, классических и современных, в оригинальных аранжировках квартета.

31 марта состоится онлайн-трансляция премьеры программы Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии «Хоровая музыка современных композиторов» (6+). Концертная программа посвящена произведениям композиторов XX—XXI веков — Франсиса Пуленка, Николая Сидельникова, Юлия Гальперина, Александра Изосимова.

1 апреля зрители увидят трансляцию концерта Шэн Юан (орган, Китай) и Бовэнь Яо (сона, Китай) (6+) из архива Пермской краевой филармонии (запись от 07.11.2018). В этот вечер национальная китайская дудочка сона́ будет звучать в дуэте с органом, погружая слушателей не только в китайскую традиционную музыку, но и во времена Баха и его романтичных наследников — Шарля-Мари Видора, Ференца Листа, Феликса Мендельсона. Также прозвучит музыка современных французских композиторов-органистов Жана-Батиста Робена и Жана-Пьера Леге.

2 апреля состоится трансляция архивного концерта Бориса Березовского, фортепиано (6+) (запись от 18.04.2017). В программе фортепианного вечера в равной мере будут сочетаться виртуозность и лирика. Пианист исполнит сложную, технически изощрённую 29-ю сонату Бетховена, которую современники считали практически неисполнимой, и произведения Грига: два норвежских танца и лирические пьесы.

3 апреля зрители онлайн-филармонии увидят «Весны предчувствие» (6+) Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии, солисты — Сергей Плюснин и Майя Балашова (запись от 13.03.2017). Прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт.

Пермская опера временно откладывает проект «Один на один». До 7 апреля на сайте театра и его страничках в соцсетях будут идти записи спектаклей и концертов по следующему расписанию: понедельник — симфонический концерт, вторник — документальные фильмы о театре и концерты из цикла «легенды Пермского театра», среда — балет, четверг — выходной (нет трансляций), пятница — опера, суббота и воскресенье — разные программы.

Среди ближайших трансляций стоит обратить внимание на гала-концерт в честь Международного дня театра (6+) 27 марта в 19:00 и на запись оперы «Богема» (16+) 29 марта в 19:00. Из всех показов оперы Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна руководство театра выбрало шестой спектакль, прошедший 16 января 2018 года. В главных партиях: Давидэ Джусти (Рудольф), Зарина Аьаева (Мими), Константин Сучков (Марсель), Эдвин Кросли-Мерсер (Шонар), Дмитрий Скориков (Коллен), Надежда Павлова (Мюзетта). Дирижёр — Пётр Белякин.

Театр-Театр ведёт свои трансляции на YouTube-канале театра. Проект «ТТ с доставкой» — это марафон показов видеозаписей спектаклей разных лет.

27 марта зрители увидят спектакль «Винил» (12+), 28 марта пройдёт трансляция спектакля «Чайка» (16+), 29 марта — «Божьи коровки возвращаются на землю» (18+), 30 марта — «Изображая жертву» (16+), 31 марта — «Жизнь человека» (16+), 1 апреля — «Чужой ребёнок» (16+), 2 апреля — «Пермские боги» (16+), 3 апреля — «Барокко» (16+). Рекомендуем особо отметить этот показ, поскольку это уникальная возможность увидеть знаменитый музыкальный перформанс марсельского театра NoNo (Франция).

Ссылки на записи будут традиционно появляться во всех официальных соцсетях Театра-Театра в 19:00.

Ещё одна уникальная возможность, появившаяся у пермских зрителей благодаря карантину: Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького в рамках «карантинного» проекта «Театр дома» выкладывает записи своих спектаклей на страничке «ВКонтакте». Это редкая возможность увидеть прекрасные постановки этого любимого критиками театра, не выезжая для этого в Кудымкар.

29 марта — «Лекарь поневоле» Мольера (6+), 30 марта — Театрализованный концерт ко Дню театра «Занавес открывается» (6+), 2 апреля — спектакль «Оркестр «Титаник» (6+) по пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева.

Начало всех показов в 19:00.

Пермский театр кукол проведёт трансляции спектаклей и мастер-классов (0+). Подробное расписание появится в социальных сетях театра, а также на официальном сайте kuklindom.perm.ru.

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на виртуальную выставку работ членов Союза фотографов дикой природы «Живой мир» (0+). До конца марта выставка будет работать в виртуальном режиме. Это значит, что увидеть экспозицию можно будет на интернет-площадках «Губернии»; про фотографии будут рассказываться истории; разные фотоработы будут рассматриваться под разным «соусом»: от пояснений, о чём это фото, где снято, чем интересно с точки зрения природы нашей планеты, до рассказа о фототехнике, которая необходима для подобных съёмок и о специфике работы фотографов дикой природы. Обратите внимание: до конца марта реальный доступ на фотовыставку будет закрыт. Официальное открытие планируется на первую половину апреля. Побыть наедине с планетой и её обитателями можно в группах:

vk.com/permdnt

facebook.com/pdnt.gubernia

www.youtube.com/channel/UCy8nrrsm-rYvlF3ECzH148w

permdnt.ru

Объединение муниципальных библиотек также подготовило для читателей мероприятия в режиме онлайн. 27 марта в 14:00 пройдёт онлайн-лекция «Из истории театрального буфета» (6+), подготовленная ко Дню театра. Следить за расписанием лекций можно на сайте biblioteki.perm.ru.

Клуб им. Златогорского 2 апреля проведёт в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» музыкальную игру для малышей «Поиграй со мной» (0+). Для ребят постарше на этом же ресурсе vk.com/club77230295 3 апреля пройдёт урок по танцам hip-hop, а 1 апреля состоится мастер-класс по хореографии.

Пермский городской дворец им. Кирова свои онлайн-мероприятия будет проводить в социальной сети Instagram. 30 марта на этом ресурсе пройдёт мастер-класс для начинающих по восточному танцу. 5 апреля запланирован онлайн-концерт, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.