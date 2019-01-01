В Законодательном собрании предложили поддержать попавших в группу максимального риска заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пермского края Дарья Эйсфельд направила письмо с предложениями по поддержке граждан главе Прикамье Дмитрию Махонину. Об этом депутат сообщила своей странице в Facebook.

Из опубликованного текста письма следует, что фракция «Справедливая Россия» предложила установить режим самоизоляции не только пожилых граждан, но и для людей с хроническими заболеваниями. В качестве меры поддержки предлагается оказать им единовременные выплаты — по аналогии с решением властей Москвы.

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы предложили установить режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также оказать адресную поддержку в виде единовременной выплаты, как в Москве. Средства на выплаты найти в бюджете можно. Например, можно отказаться от выделения средств на строительство аквапарка, это 5,7 млрд руб. Уверена, что адресная поддержка в текущих условиях важнее.

Отметим, что 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожилые москвичи старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля, получат по 4 тыс. руб. выплат.