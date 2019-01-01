Евгения Пастухова выпускающий редактор Главным претендентом на мандат Вячеслава Григорьева в гордуме стал член краевой Общественной палаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», вероятными претендентами на мандат секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева являются:

- заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин;

- начальник управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы Денис Ушаков;

- руководитель комиссии по общественному контролю краевой Общественной палаты Михаил Борисов.

Наиболее вероятным из них, говорят сразу несколько источников, является Михаил Мухин.

«Он молодой и перспективный, а губернатор выступает за новые лица в политике», — пояснил один из собеседников.

Григорьев сейчас борется за кресло депутата краевого Законодательного собрания по округу №2 (Дзержинский и Кировский районы Перми). Выборы намечены на 26 апреля. Серьёзных конкурентов у него нет, поэтому с высокой долей вероятности он выиграет выборы. Сразу несколько источников, близких к краевой администрации, подтвердили, что выборы состоятся. Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, перенесено на неопределённый срок.

Сам Михаил Мухин сообщил «Новому компаньону», что в настоящий момент принимает активное участие в организации общественного наблюдения при голосовании по поправкам в Конституцию.

«Если Вячеслав Вениаминович станет депутатом Законодательного собрания, на его мандат в гордуме могут претендовать 5—8 человек. И окончательное решение за партией», — пояснил Мухин.

Михаил Борисов заявил, что ему таких предложений не поступало, но в любом случае он бы не рассматривал для себя такой вариант, поскольку у него «высокая занятость и ему достаточному нагрузки по своей профессиональной детальности и в Общественной палате».

Денис Ушаков заявил, что пока рано о чём-то говорить, надо дождаться результатов выборов по второму округу.