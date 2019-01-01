Наталья Тимофеева журналист Профсоюзы Прикамья возглавил гендиректор санатория Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 марта, Пермский крайсовпроф провёл XXIX отчётно-выборную конференцию, на которой избрали нового руководителя — генерального директора суксунского ЗАО «Курорт «Ключи» Михаила Иванова

Отметим, что прежний глава прикамских профсоюзов Сергей Булдашов занимал этот пост с 2008 года.

Как пояснила «Новому компаньону» руководитель центра общественных связей крайсовпрофа Надежда Горева, Сергей Булдашов принял решение оставить должность ещё в 2019 году и начал проходить соотвествующие процедуры: выбор преемника и его согласование.

«Сегодня на выборы была вынесена только одна кандидатура», — заключила Надежда Горева.