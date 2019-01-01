Дмитрий Енцов журналист Детские сады на следующей неделе будут работать в ограниченном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские муниципальные и частные детские сады с 28 марта по 5 апреля будут работать в ограниченном режиме, то есть в них будут организованы дежурные группы. Об этом сообщили в горадминистрации.

В дошкольные организации своих детей могут приводить те родители, организации которых не попадают под указ Президента России о нерабочей неделе: непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Напомним, указом президента с 30 марта по 3 апреля 2020 г. объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы из-за вспышки коронавирусной инфекции.