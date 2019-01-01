Волонтёрский центр «Единой России» будет работать в межведомственном взаимодействии с органами власти Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае волонтёрский центр «Единой России» по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса будет работать в тесном контакте с министерством социального развития региона и департаментом социальной политики администрации города Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Напомним, центр открылся 24 марта на площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Обращения граждан старшего возраста, поступающие в центр, будут отрабатываться совместно с социальными ведомствами.

На 25 марта в центр поступило 13 обращений от лиц старше 65 лет из Перми. Часть из них направлена в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по городу Перми, так как пожилые люди нуждаются в уходе со стороны социальных служб. Другая часть вопросов поступила от граждан старшего поколения, которые находятся на домашнем режиме. Им помогут партнёры центра — «Молодая Гвардия Единой России» и волонтёрские организации («Российские студенческие отряды», «Волонтёры Победы» и «Российский союз сельской молодёжи»). Эта совместная работа находится на контроле вице-премьера, куратора партийного проекта «Старшее поколение» от правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной и руководителя волонтёрского центра, руководителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Александра Бойченко.

Напомним, люди старшего поколения могут позвонить по телефонам call-центра региональной общественной приёмной: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92).

Приёмная работает в дистанционном режиме, внедрены новые форматы работы с гражданами — skype-приёмы по личным вопросам, вебинары по актуальным темам, электронные обращения через сайт. Также через портал приёмной можно заказать звонок. В целях минимизации личных контактов на входе в региональную общественную приёмную установлен почтовый ящик для письменных обращений.

В работу с пожилыми людьми в период пандемии коронавируса во всех муниципалитетах Прикамья включились и местные общественные приёмные партии «Единая Россия».