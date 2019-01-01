Дмитрий Енцов журналист «Коронавирус — не форс-мажор» Перебои с поставкой грузов оказалось практически невозможно списать на новый вирус Поделиться Поделиться Твитнуть

25 марта прошло заседание комитета по международным и межрегиональным связям при Пермской торгово-промышленной палате (ПТПП) на тему: «Доставка грузов по территории РФ и за рубеж авто и ж/д транспортом. Особенности обеспечения грузоперевозок в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса». Эксперты поделились своими прогнозами относительно сложившейся ситуации.

Курс рубля vs коронавирус

В сфере грузоперевозок из Китая и Европы массового оттока клиентов из-за ситуации с коронавирусом транспортные компании не наблюдают, но общемировая ситуация уже сказалась на сроках поставок грузов. По словам представителей компаний-перевозчиков в среднем сроки доставки увеличились «на сутки — двое». Это касается поставки товаров из Европы и Китая.

Как отметила вице-президент ПТПП Елена Миронова, на сегодняшний день в России нет указаний на запрет ввоза грузов из Европы, но из-за более тщательной проверки на границах образуются большие очереди из фур, что сказывается на сроках доставки.

По словам руководителя пермского филиала транспортной компании ООО «Треско» Дениса Кивы, ситуация в Европе меняется ежедневно, и если в один день на пропускном пункте на границе, условно, Польши и Белоруссии скапливалось до 500 фур, то в следующий день их сократилось до 100.

«Но что будет завтра — неизвестно», — пояснил Денис Кива. В качестве примера он привёл ситуацию, в которой фура его компании преодолевала границу 30 часов.

Пробки вызваны двумя причинами: резкое сокращение количества контрольно-пропускных пунктов во всех странах , а также тем, что на каждом пункте проверяют грузы и водителей на признаки заражения коронавирусом (у водителей измеряют температуру и проводят осмотр).

Кива подчеркнул, что пока не наблюдает ситуации, когда клиенты полностью отказываются от услуг транспортной компании из-за коронавируса. Пока заказчики и поставщики, в основном, находятся на стадии переговоров и, в крайнем случае, переносят сроки доставки.

«В транспортной отрасли главная проблема на сегодня даже не коронавирус, а изменение курса рубля. Это куда больше ударило по некоторым клиентам. Например, один из клиентов специализируется на поставке кормов из Бельгии, но из-за резкого изменения курса считает, что этот бизнес может быть не выгоден, поэтому пока не заказывает поставки оттуда», — отметил руководитель филиала.

Представители транспортных компаний пока отказываются называть суммы убытков, ссылаясь на то, что пока прошло мало времени для оценки масштабов. Более того, они допускают, что спада на грузоперевозки автомобильным транспортом не случится.

Причина этого — в резком сокращении грузовых авиаперевозок из-за закрытия границ.

«Мы ожидаем увеличение заказов на доставку автосборными грузами, но необходимо наблюдать за курсом рубля, потому что если он не будет расти, то ожидаем оттока части клиентов, которые специализируются на поставке товаров из-за границы», — пояснил один из руководителей пермского филиала федеральной транспортной компании.

Юридические нюансы

Специалисты Пермской торгово-промышленной палаты фиксируют ежедневное увеличение обращений от представителей бизнеса с беспокойством о перебоях со сроками доставки грузов со стороны транспортных компаний из-за ограничительных мер в Европе и регионах России в связи с ситуацией по коронавирусу.

«Если раньше по вопросу перебоев практически не было обращений, а если и были, то далеко не каждый день, то сейчас их по пять — семь в час. Спрашивают, что делать в этой ситуации, можно ли получить какую-то официальную бумагу, что груз клиенты не получили во время из-за форс-мажорной ситуации», — рассказали в ПТПП.

«Проблема заключается в том, что коронавирус юридически не является ситуацией форс-мажора. В законах вообще нет чёткого понятия форс-мажора», — отметил руководитель юридического департамента ПТПП Станислав Войцехов.

Упоминание о форс-мажоре есть только в пункте 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ «Основания ответственности за нарушение обязательства».

Там сказано, что ответственность наступает, «если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств».

По словам Станислава Войцехова, юридически к форс-мажорам относятся и массовые заболевания (эпидемии), но в стране «эпидемия» не провозглашена. Соответственно, бизнесмены не могут кивать на коронавирус.

«Но есть выход из ситуации — в качестве причины срыва поставок можно отнести государственные и местные нормативные акты. То есть если из-за акта вводится какое-либо ограничение, и оно напрямую сказывается на грузоперевозке, то этот момент можно отнести к «форс-мажору»», — поясняет юрист.

При этом юридически доказать форс-мажор, повлекший срыв контракта из-за рубежа, можно лишь приложив к договору двух сторон сертификат о форс-мажоре. Он выдаётся в федеральной ТПП в Москве. При этом обязательным условием его получения является копия нормативного акта того государства, из-за ограничительных мер в которой доставка сорвана. Но и это ещё не всё: акт должен быть на языке оригинала, затем должен быть его нотариально заверенный перевод на русский язык.

Что касается внутренних перевозок, то местные ТПП выдают свидетельство о форс-мажоре как приложение к внутрироссийскому контракту. В качестве документов необходимо приложить местный акт, который привёл к срыву поставок. Например, в Пермском крае таковым может быть указ врио губернатора №18 от 19 марта 2020 года «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

Напомним, согласно указу, в регионе временно приостановлены любые спортивные, культурные, научные и так далее мероприятия с числом участников более 50 человек одновременно.

Например, был запланирован концерт, организаторы заключили договор с компанией на поставку и монтаж оборудования, но в последний момент концерт отменили согласно указу №18. Это форс-мажор.

При этом, теоретически и юридически, пострадавшая сторона вправе требовать компенсации убытков от источника указа. Но пока прецедентов, по крайней мере, официально, не было.

В ПТПП отмечают, что по данным на 25 марта не зафиксировано ни одного случая, когда предприниматели обратились именно за получением свидетельства.

«Видимо, они пока думают, что смогут либо напрямую договориться с другой стороной договора, либо думают, что скоро напряжённая ситуация сойдёт на нет», — отметили в ПТПП.