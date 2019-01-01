На фоне коронавируса мусульманам рекомендовали проводить санобработку после намаза и разрешили сократить молитву Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное духовное управление мусульман Пермского края выступило с рекомендациями в связи с эпидемией коронавируса.

Так управление разрешило совершать молитвы, но призвало организовать возможность совершения пятикратных молитв в мечетях и молельных комнатах только в индивидуальном порядке (не джамаатом).

Пятничная молитва сокращена до выполнения обязательных действий и проповеди продолжительностью 3—5 минут.

«Верующим с ослабленным иммунитетом, опасающимся за своё здоровье, не рекомендуется посещать массовые религиозные мероприятия, включая пятничную молитву (джума), подобное воздержание от участия в коллективных намазах не считать греховным»

Также рекомендуется приостановить практику проведения маджлисов, никахов и имянаречения с участием большого количества людей, а также образовательных мероприятий.

«По возможности воздержаться от традиционного религиозного приветствия через рукопожатие и объятие».

Ввиду невозможности отмены проведения погребальных обрядов необходимо проводить их с минимальным количеством людей на открытом воздухе.

После намаза рекомендована санобработка помещения.